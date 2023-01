Serie A, la Juve pensa a due Campioni del Mondo

02-01-2023 19:07

La Juventus continua a guardare con molto interesse alla rosa dei Campioni del Mondo dell’Argentina. Dopo Mac Allister, che stando alle sue parole non dovrebbe arrivare se non in estate, i bianconeri stanno pensando ad altri due giocatori in vista di giungo.

Nello specifico, stiamo parlando del difensore Nicolas Tagliafico e del centrocampista Rodrigo De Paul. Entrambi praticamente titolari nella formazione di Scaloni, starebbero valutando un cambio di maglia in vista della prossima stagione. Al momento pare difficile che i bianconeri operino nel mercato in entrata, ma per giugno le strade sono ancora aperte.