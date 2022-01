Lazio fermata all'Olimpico dall'Empoli. Vittoria esterna dell'Hellas

06-01-2022 16:48

Nelle due partite delle che si sono appena concluse, sorprende la frenata della Lazio, che all’Olimpico non riesce ad andare oltre il 3-3 con l’ottimo Empoli di Aurelio Andreazzoli. E sono proprio i toscani ad andare in vantaggio con un uno-due spaventoso. Il gol dell’1-0 viene segnato dal calcio di rigore di Bajrami al 6°, mentre il raddoppio arriva subito dopo, al minuto 8: discesa di Stojanovic sulla destra, Bajrami raccoglie palla e propizia una carambola in area biancoceleste. Zurkowski, tutto solo, insacca a rimorchio con Zurkowski.

Immobile accorcia le distante poco dopo, e verso la metà del secondo tempo ci pensa il solito Milinkovic-Savic a riportare il risultato sul 2-2. Al 76° torna in vantaggio l’Empoli con Di Francesco ma ancora Milinkovic-Savic con un colpo di testa riporta in partita i biancocelesti e fissa il risultato sul 3-3.

Nell’altra partita l’Hellas Verona di Igor Tudor vince in trasferta al Picco contro lo Spezia per 2-1. La doppietta di Caprari nel secondo tempo regala l’ennesimo successo ai veneti ora al 10° posto in Serie A. Inutile la rete di Erlic a cinque dalla fine.

OMNISPORT