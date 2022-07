Serie A, la Roma fa un'offerta per Andrea Belotti

31-07-2022 17:55

Calciomercato.com si concentra sulla situazione relativa ad Andrea Belotti, ex centravanti di Palermo e Torino e ora svincolato dopo aver rifiutato ogni proposta di rinnovo del club granata.

In queste ore il Gallo sta valutando assieme alla moglie l’offerta della Roma, che lo cerca come vice Tammy Abraham. La proposta dei giallorossi, pare, sembra sia un biennale con opzione per il terzo anno a partire da 2,8 milioni a stagione e salendo fino ai 3,5 che chiedeva in questi mesi dal Gallo.

Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

