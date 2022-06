Serie A, la Roma forte su Frattesi: cosa manca per chiuderla

30-06-2022 08:30

José Mourinho si è guadagnato un bel po’ di credito in questa stagione grazie alla vittoria della Conference League e alla qualificazione in Europa League, e dunque si sta adoperando per modificare la Roma come meglio crede.

In quest’ottica continua l’assalto giallorosso a Davide Frattesi, mediano protagonista di una grande stagione con la maglia del Sassuolo. La Gazzetta dello Sport parla dei neroverdi come favorevoli ad accettare anche contropartite per il ragazzo (Bove potrebbe essere un buon nome) ma rimane distanza sulla parte cash.

I giallorossi non vorrebbero pagare più di 12-13 milioni (oltre alla contropartita) mentre Carnevale ne chiede 20.

