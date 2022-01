Serie A, la Roma si inserisce per Nandez

31-01-2022 14:37

La Roma cerca di inserirsi nella corsa a Nahitan Nandez del Cagliari. La Juventus non sembra intenzionata ad affondare il colpo in queste ultime ore di mercato, e i giallorossi potrebbero approfittarne per rinforzare ulteriormente la propria mediana.

Calciomercato.coom spiega come sia una vera e propria corsa contro il tempo, dato che per dare l’assalto a Nandez è necessaria una cessione nello stesso reparto. Diawara rimane l’indiziato numero uno, ma va trovata l’intesa col Venezia, ultima e al momento unica reale pretendente per il classe 1997.

