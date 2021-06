Serie A, la Salernitana non si iscrive? Il Benevento si propone

La Salernitana si sta trovando in una situazione davvero paradossale, ben oltre il punto di non ritorno ma ancora in corsa per partecipare alla prossima Serie A, gloriosamente conquistata sul campo. Una norma della FIGC, come è ormai noto, impedisce ad un presidente di possedere due club nella medesima serie. In questo caso, Claudio Lotito che è proprietario sia della Lazio che, appunto, della Salernitana. Nelle ultime settimane si sta cercando di trovare un compratore, con Lotito deciso a vendere la squadra Salernitana.

Ma qui si inserisce il Benevento che, con una lettera a Gabriele Gravina del presidente Vigorito, si propone per essere “ripescata” per la Serie A. Ecco il testo:

“La società Benevento Calcio srl, in persona del legale rapp.te p.t. – Presidente del CdA – avv. Oreste Vigorito, apprendendo, dagli organi di stampa, le problematiche circa la regolarizzazione della iscrizione alla stagione calcistica 2021/22 per il club sportivo U.S. Salernitana 1919, intende manifestare tutta la propria solidarietà al citato club, con l’auspicio che possa formalizzare al più presto la regolare iscrizione al campionato per la prossima stagione calcistica, conseguenza dei meriti sportivi ottenuti nella stagione appena conclusa e per questo indiscusso orgoglio della città intera che rappresenta.

Segnala, altresì, che nella ipotesi di mancata regolare partecipazione del citato club alla stagione calcistica 2021/22, in attuazione delle norme e regolamenti esistenti, la partecipazione alla stessa spetterà di diritto alla scrivente società”.

Questa lettera è stata letta da molto come un tentativo di ingerenza in una questione al di fuori degli interessi del club, e dunque è stato poi pubblicato un secondo comunicato:

“Il Benevento Calcio, nella persona del presidente Oreste Vigorito, in merito alle notizie di stampa che stanno circolando in queste ore, precisa che alcuna diffida è stata inoltrata alla Federcalcio, bensì di aver inviato una lettera in cui si augura che la città di Salerno e la sua tifoseria possano partecipare al prossimo campionato di serie A meritatamente conquistato sul campo, sottolineando che laddove, per le normative attuali, l’iscrizione non dovesse verificarsi, vengano rispettate tutte le regole del diritto sportivo col riconoscimento di quanto previsto dalle Noif (norme organizzative interne della Federcalcio)”.

La situazione è in costante divenire, e prevedere come finirà ora è decisamente difficile.

OMNISPORT | 26-06-2021 14:51