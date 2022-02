Serie A, la Salernitana pensa a Pirlo dopo il no di Gattuso

14-02-2022 16:52

La Salernitana, reduce da due sconfitte e due pareggi, non ha davvero ancora trovato il modo di svoltare la propria stagione. Nemmeno il passaggio a Colantuono ha contribuito a migliorare i pessimi risultati di inizio stagione. Per questo i campani rimangono ultimi in classifica a quota 12 punti in 24 partite.

Si prospetta un cambio di guida tecnica sulla panchina della Salernitana. Via Colantuono, la società di Iervolino si sarebbe già rivolta a Gattuso, Delio Rossi e Ranieri, che però hanno rifiutato. A questo punto, Sabatini si sarebbe rivolto a Andrea Pirlo, ex allenatore della Juventus, proponendogli ben quattro anni di contratto, in modo da aprire un ciclo vincente utile sia a lui che alla squadra.

