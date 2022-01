Serie A, la Salernitana si salva e rimane in Serie A: Danilo Iervolino nuovo proprietario

01-01-2022 10:53

La notte di San Silvestro ha portato bene alla Salernitana, che a pochissimi minuti dalla deadline trova finalmente un nuovo proprietario e salva il campionato di Serie A a 20 squadre. Il nuovo patron della compagine granata è Danilo Iervolino, imprenditore napoletano classe 1978 e fondatore dell’Università Telematica UniPegaso.

I trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò infatti hanno accettato la proposta del fondatore di UniPegaso, dopo la PEC inviata nel pomeriggio. L’interesse di Iervolino si è manifestato nelle ultime 48 ore, e la trattativa in se è stata molto rapida anche per via degli strettissimi tempi a disposizione.

Manca ancora l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì dopo le dovute verifiche bancarie. La Salernitana costerà a Iervolino tra i 10 e i 13 milioni di euro, di cui 500 mila già versati come caparra al momento dell’offerta.

Adesso i trustee potranno usufruire di una proroga di 45 giorni per definire l’iter burocratico e completare il passaggio di consegne. Oltre all’offerta per rilevare le quote, Iervolino avrebbe garantito risorse importanti per rinforzare la squadra, si parla di circa 20 milioni di euro.

Queste sono le prime parole dell’imprenditore nuovo proprietario della Salernitana:

“Farò di tutto per tentare di salvare la Salernitana in A. In ogni mio progetto ho sempre messo grande entusiasmo e accadrà anche in questo progetto calcistico. Sono innamorato di Salerno, voglio costruire un rapporto osmotico con la città. Ho costruito un rapporto fraterno a Salerno con l’avvocato Lello Ciccone, mio grande amico. Punterò sui giovani e sulla crescita del club”.

