Serie A, la Salernitana torna alla vittoria contro il Lecce

Accade tutto nel primo tempo: i campani battono i pugliesi con le reti di Dia e Vilhena.

27-01-2023 22:48

Primo tempo pazzesco tra Lecce e Salernitana. Al 5′ la sblocca Dia con un tiro di prima intenzione dalla distanza. Dopo aver sfiorato il pareggio con Umtiti di testa da pochi passi, il Lecce subisce lo 0-2 da Vilhena al 20′. Al 23′ però, i padroni di casa accorciano subito con Strefezza dopo un cross basso di Pezzella.

Nella seconda metà del primo tempo e nella ripresa non mancano occasioni sia per il Lecce che per la Salernitana. Il risultato però non cambia e i campani battono i pugliesi 2-1: i ragazzi di Nicola tornano alla vittoria, continua il momento negativo per i giallorossi.