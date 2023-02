Serie A: Lazio–Atalanta, le probabili formazioni

L’anticipo del sabato sera passa dalla super sfida che vale un posto in Europa: da un lato Sarri ed il suo 4-3-3, dall’altro Gasperini che sceglie ancora la freschezza del tandem Hojlund – Lookman.

11-02-2023 11:02

La giornata di oggi si chiuderà con una sfida che vede in palio punti pesanti e che potrà riservare anche un grande spettacolo, Lazio – Atalanta.

L’ultimo turno, però, non è stato felice per nessuna delle due formazioni con i nerazzurri che hanno sbattuto sull’ostacolo Sassuolo e con Immobile & co che non sono riusciti ad andare oltre l’1 a 1 con il Verona.

Maurizio Sarri si affida al solito 4-3-3 con Anderson, Immobile e Zaccagni; la risposta di Gasperini sta nel 3-4-1-2, con Ederson pronto ad imbucare per il tandem Hojlund – Lookman.

Fischio d’inizio di Daniele Orsato alle ore 20.45.

Ecco le probabili formazioni.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savis, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini.