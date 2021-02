Serie A, Lazio-Cagliari: probabili formazioni

L’ultimo match che chiude il 21° turno di Serie A va in scena all’Olimpico dove si gioca il posticipo serale tra Lazio e Cagliari. Le due formazioni vivono momenti di forma opposti: i capitolini sono la squadra più in salute, reduci da cinque vittorie consecutive, ed ancora imbattuti nel 2021 in campionato. Risultati che hanno permesso ai biancocelesti di risalire sino al quinto posto, a due lunghezze dalla zona Champions League. Dall’altra parte il Cagliari di Di Francesco, che con il pareggio ottenuto nell’ultimo turno contro il Sassuolo ha messo un freno alla serie di sei sconfitte consecutive in campionato.

La Lazio si presenta al match contro il Cagliari con alcune defezioni, soprattutto in difesa. Mister Simone Inzaghi deve fare a meno dello squalificato Patric ed ha fuori per infortunio Luiz Felipe. A rischio convocazione Strakosha mentre non recuperano neanche Cataldi e Caicedo.

Il Cagliari arriva a Roma con la rosa quasi al completo. Mister Di Francesco ha out Rog a centrocampo, ma spera di recuperare Duncan dopo il problema muscolare accusato in settimana. Ancora assente Klavan (positivo al Coronavirus), così come Luvumbo. Infine sono da valutare attentamente le condizioni di Sottil per un problema muscolare.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile. All. Inzaghi S.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Nandez; Pereiro, Joao Pedro; Simeone. All. Di Francesco

OMNISPORT | 05-02-2021 13:00