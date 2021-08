Serie A, Lazio: i nomi del dopo Correa

Joaquin Correa saluta la Lazio e si accasa all’Inter per 31 milioni di euro (pagabili in 3 anni( e ora per i biancocelesti si apre un buco enorme in attacco che necessita di essere riempito al più presto. Fantamercato i nomi che sono timidamente usciti in queste ore, da Berardi ad Orsolini per arrivare anche a Lorenzo Insigne. Quali sono dunque le vere alternative per Maurizio Sarri?

Il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Cody Gakpo, come riporta il sito cittaceleste.it. Olandese lasse 1999, in forza al PSV, è un’ala sinistra giovane e rapida che potrebbe fare al caso della Lazio. Tuttavia, il nome forte rimane quello di Mattia Zaccagni, classe 1995 dell’Hellas Verona. 10-12 milioni il costo del cartellino, sarebbe la prima alternativa nel caso la trattativa per Kostic (che ha detto si alla Lazio tempo fa) naufragasse del tutto.

OMNISPORT | 26-08-2021 15:51