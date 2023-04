Serie A 2022-2023, Lazio-Juventus: le probabili formazioni

Immobile sta bene e potrebbe partire titolare, resta in preallarme Pedro. Allegri non è partito per influenza, potrebbe esserci il doppio attaccante Milik – Vlahovic

08-04-2023 09:45

A chiudere il sabato calcistico di Serie A, alle 20:45, il big-match per la Champions tra Lazio e Juventus. Immobile è recuperato e potrebbe partire titolare, resta in preallarme Pedro. Rientra anche Marusic. Vlahovic potrebbe essere affiancato da Milik per dare più peso offensivo ai bianconeri. Non convocati De Sciglio e Pogba, non è partito per influenza neanche Massimiliano Allegri: in panchina ci sarà il vice Marco Landucci.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri (in panchina Landucci).