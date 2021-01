Serie A, Lazio-Roma: probabili formazioni

Oggi, alle 20:45, va in scena il derby capitolino Roma-Lazio. Grande attesa per la sfida tra i due bomber delle squadre, ovvero Immobile e Dzeko. Sarà il primo derby giocano di venerdì in tutte le competizioni ufficiali.

Derby della capitale numero 153 in Serie A: il bilancio recita 38 vittorie per i biancocelesti, 54 successi giallorossi e 60 pareggi, tra cui entrambe le sfide dello scorso campionato (1-1 sia all’andata che al ritorno).

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. All. S.Inzaghi

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

OMNISPORT | 15-01-2021 08:22