Serie A, Lazio-Sassuolo: probabili formazioni

La vittoria sofferta in Coppa Italia contro il Parma, ha restituito ai tifosi biancocelesti gente che non si vedeva da un po’. Da Lulic a Vavro passando per Correa e Fares. Ma nonostante questo, il tecnico Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Luiz Felipe e Luis Alberto.

In attacco Immobile sarà probabilmente afficancato da Caicedo dopo il turno di riposo in Coppa Italia.

Assenza piuttosto pesante in casa Sassuolo. L’ammonizione dopo pochi secondi di gioco nell’ultima sfida contro il Parma è costata la squalifica a Vlad Chiriches che era di fatto un titolare fisso della linea a 4 neroverde. In mediana torna Obiang dopo la squalifica, mentre nel trio d’attacco dietro a Caputo possibile nuova esclusione per Boga-

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa-Akpro, Marusic, Correa, Immobile. All. Inzaghi S.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Defrel, Traoré, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

OMNISPORT | 22-01-2021 14:51