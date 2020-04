Serie A, le big iniziano a muoversi: stranieri pronti al rientro

La sospensione non è ufficialmente conclusa, ma in vista di una possibile ripresa dei campionati per la fine del mese di maggio le big della Serie A stanno iniziando a muoversi, chiedendo ai propri calciatori stranieri tornati nel loro Paese d'origine di rientrare in Italia.

Tutto è studiato, naturalmente, rispettando i protocolli di sicurezza, in attesa delle linee guida scientifiche che saranno indicate nella giornata di mercoledì dalla Figc, indicazioni che saranno indispensabili per il rientro nei centri sportivi e l'inizio della preparazione fisica dopo la linga sospensione delle attività.

Secondo quanto riportato da 'La Stampa', le big hanno già iniziato a muoversi in questo senso. La Juventus ha ben nove giocatori rientrati all'estero: Cristiano Ronaldo, Sami Khedira, Miralem Pjanic (la cui famiglia vive in Lussemburgo), Adrien Rabiot, Wojciech Szczesny, Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro. Tutti dovranno tornare a Torino entro il 20 aprile. Particolare la situazione proprio dei sudamericani, che dovranno organizzarsi per tempo viste le forti limitazioni ai viaggi intercontinentali.

L'Inter, che aveva sette giocatori fuori dall' Italia, aveva già anticipato l'ordine del ritorno a casa. Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic, Samir Handanovic, Christian Eriksen, Ashley Young e Victor Moses sono già a Milano, mentre Diego Godin è in arrivo dall'Uruguay.

Il Milan, dal canto suo, aspetta il protocollo medico della Figc prima di stabilire come e quando far tornare gli otto stranieri: oltre a Zlatan Ibrahimovic, che si allena in Svezia senza le restrizioni degli altri Paesi, all'estero ci sono Theo Hernandez, Ante Rebic, Lucas Paquetà, Hakan Calhanoglu, Asmir Begovic, Rafael Leao e Franck Kessie da far rientrare per la quarantena.

Nessun problema invece per Lazio, Atalanta, Roma, Napoli e Torino: tutti i calciatori tesserati per queste società sono rimasti in Italia. In ottica ripresa, può essere un piccolo vantaggio per riprendere ritmo il più presto possibile, visto che nessuno dovrà riaffrontare i 14 giorni di isolamento assoluto che spettano invece a chi rientra dall'estero.

Proprio la Juventus rischia di diventare la squadra con più calciatori in quarantena. Oltre ai nove stranieri in attesa di rientro ci sono ancora i tre giocatori trovati positivi al primo tampone (Dybala, Matuidi e Rugani), una possibile difficoltà in più per Maurizio Sarri.

Se dovesse essere confermata la ripresa degli allenamenti per inizio maggio, si potrebbe ricominciare con le partite alla fine del mese o a inizio giugno. Tutti i calciatori, comunque, dovranno affrontare una nuova visita per certificare l'idoneità sportiva, mentre è già stato previsto un protocollo specifico per i giocatori di Serie A colpiti dal coronavirus.

SPORTAL.IT | 12-04-2020 15:27