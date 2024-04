Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: nove squalificati, multata l'Inter per cori offensivi

I giocatori appiedati per un turno e quattro club multati dopo la trentaquattresima giornata di campionato. Tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo.

Dopo la trentaquattresima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha assunto le decisioni disciplinari di seguito riportate.

In nove salteranno il prossimo turno di campionato. L’Udinese perde due giocatori: Payero e Perez.

Beukema e Tameze epsulsi, una giornata di squalifica

Squalificata per una giornata gli unici due calciatori espulsi nel corso dell’ultimo turno di campionato: Beukema del Bologna (contro l’Udinese per doppia ammonizione per comportamento sorretto nei confronti di un avversario) e Tameze del Torino (contro l’Inter per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete).

Serie A, sette squalificati oltre a Beukema e Tameze

Per quanto riguarda i calciatori non espulsi sono, invece, sette i giocatori appiedati per un turno. Nel dettaglio:

Cabal Murillo Juan David (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Juan David (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Gagliardini Roberto (Monza): per comportamento scorretto nei con- fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Roberto (Monza): per comportamento scorretto nei con- fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Musah Yunus Dimoara (Milan): per comportamento scorretto nei con- fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Yunus Dimoara (Milan): per comportamento scorretto nei con- fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Payero Martin Ismael (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Martin Ismael (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Perez Patricio Nehuen (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Patricio Nehuen (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Pierozzi Niccolo (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Niccolo (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Tressoldi Netto Ruan (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione

Ammende per Lecce, Torino, Inter e Genoa

Per quanto riguarda i provvedimenti di natura pecuniaria a carico dei club sono quattro le società punite: Lecce, Torino, Inter e Genoa (in ordine decrescente in termini di importo delle multe). Nel dettaglio.