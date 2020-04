Spunta il 31 maggio per la ripartenza della serie A

Spunta il 31 maggio quale data per fare ripartire la serie A. In Lega c’è anche chi spera che si possa fare in tempo per una settimana prima, ma realisticamente si può pensare che al massimo ci sarà margine per recuperare le quattro gare non giocate per la venticinquesima giornata, magari il 27.

Oggi, naturalmente, non si possono avere certezze ma l'obiettivo è riprendere da dove si era rimasti: si farà di tutto per concludere la stagione. La Figc sta approntando un protocollo. Deroga per ripartire il 27 aprile con le visite, quattro settimane di allenamenti e poi il fischio d'inizio.

SPORTAL.IT | 12-04-2020 11:37