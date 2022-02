Serie A: le decisioni del giudice sportivo dopo la 24ma giornata

09-02-2022 13:28

Ecco le decisioni del giudice sportivo sulla ventiquattresima giornata di Serie A.

Venezia, Torino, Fiorentina e Sassuolo perdono addirittura due giocatori. Sono stati squalificati per un turno: Ebuehi e Ceccaroni (Venezia), Mandragora e Lukic (Torino), Musso (Atalanta), Ostigard (Genoa), Torreira e Bonaventura (Fiorentina), Arslan (Udinese), De Silvestri (Bologna), Deiola (Cagliari), Scamacca e Raspadori (Sassuolo).

Per quanto riguarda il derby, Bastoni è stato squalificato per 2 giornate “per avere, al termine della gara rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi”; 1 giornata ad Inzaghi più multa “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, avvicinandosi al Direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose”.

1 giornata anche a Theo Hernandez (più sanzione pecuniaria) per il brutto fallo su Dumfries, salta la prossima anche Zaniolo espulso per proteste; solo multa per Lautaro Martinez.

