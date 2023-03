Campionato di calcio di Serie A 2022-23: tutte le partite in calendario oggi. I big match di giornata e le altre gare in programma

04-03-2023 08:00

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 25a giornata. Dopo l’anticipo di ieri sera con la prima sconfitta interna stagionale del Napoli contro la Lazio, da oggi inizia la tre giorni consueta. Da rimarcare alcuni big match come Fiorentina-Milan e Roma-Juve. Impegni abbordabili per Inter e Atalanta.

La situazione in classifica prima della 25a giornata

Alla vigilia della 25a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 65 punti; Inter e Milan 47; Lazio 45. Seguono Roma 44, Atalanta 41: queste sono le squadre attualmente in zona Champions ed Europa league. Seguono: Juve (-15) e Bologna 35; Torino e Udinese 31 punti, Monza 29; Empoli e Fiorentina 28, Sassuolo e Lecce 27, Salernitana 24 e Spezia 20. In zona retrocessione per adesso ci sono: Verona 17, Cremonese 12, chiude la Samp con 11.

Le partite in programma per la 25a giornata e dove vederle in diretta

Napoli–Lazio 03-mar 20.45 DAZN Monza–Empoli 04-mar 15.00 DAZN Atalanta–Udinese 04-mar 18.00 DAZN Fiorentina–Milan 04-mar 20.45 DAZN SKY Spezia–Verona 05-mar 12.30 DAZN SKY Sampdoria–Salernitana 05-mar 15.00 DAZN Inter–Lecce 05-mar 18.00 DAZN Roma–Juventus 05-mar 20.45 DAZN Sassuolo–Cremonese 06-mar 18.30 DAZN Torino–Bologna 06-mar 20.45 DAZN SKY

Le partite di sabato 4 marzo

Oggi si giocano 3 partite.

Alle 15.00 c’è Monza-Empoli , partita molto interessante tra due sorprese di questo torneo: tanti giovani di belle speranze in campo.

, partita molto interessante tra due sorprese di questo torneo: tanti giovani di belle speranze in campo. Alle 18.00 in campo Atalanta-Udinese : partita molto equilibrata tra due squadre che quando sono in giornata offrono spettacolo. Da vedere.

: partita molto equilibrata tra due squadre che quando sono in giornata offrono spettacolo. Da vedere. Alle 20.45 c’è Fiorentina-Milan: la Viola sta rifiorendo con la primavera, il Diavolo sembra avere superato la crisi di inizio anno e continua a vincere più di rabbia che di qualità, ma tanto basta. Match veramente interessante, da non perdere.

Le partite di domenica 5 marzo

Oggi si giocano 4 partite.

Alle 12.30 gustoso lunch match Spezia-Verona . Partita drammatica: scontro diretto tra la quart’ultima e la terz’ultima, praticamente uno spareggio salvezza.

. Partita drammatica: scontro diretto tra la quart’ultima e la terz’ultima, praticamente uno spareggio salvezza. Alle 15.00 Samp-Salernitana . Chance importante per la Samp per lasciare l’ultimo posto in classifica e rivedere la luce della salvezza, ma i granata campani sono in palla.

. Chance importante per la Samp per lasciare l’ultimo posto in classifica e rivedere la luce della salvezza, ma i granata campani sono in palla. Alle 18.00 Inter-Lecce . L’Inter vuole riscattare alcuni passaggi a vuoto e rilanciarsi definitivamente. Il Lecce è avversario piuttosto arcigno: partita con un po’ di thrilling.

. L’Inter vuole riscattare alcuni passaggi a vuoto e rilanciarsi definitivamente. Il Lecce è avversario piuttosto arcigno: partita con un po’ di thrilling. Alle 20.45 Roma-Juve. Big match all’Olimpico. La Roma nervosa ospita la Juve che vaga senza meta a metà classifica in attesa di conoscere il proprio destino. Partita sempre piena di tensione, quest’anno più che mai: impossibile fare un pronostico e impossibile perdersi l’impatto di Dybala con la sua ex squadra.

Le partite di lunedì 6 marzo

Oggi si giocano 2 partite.

Alle 18.30 c’è Sassuolo-Cremonese : match che potrebbe riaprire la lotta per la salvezza sia per i grigiorossi sia per i neroverdi, ancora invischiati nella zona melmosa della classifica.

: match che potrebbe riaprire la lotta per la salvezza sia per i grigiorossi sia per i neroverdi, ancora invischiati nella zona melmosa della classifica. Alle 20.45 Torino-Bologna. Bella partita tra due squadre simili e in buono stato di salute. Match molto interessante che promette spettacolo.

se preferite seguirle con un live testuale il migliore è sempre quello di Virgilio Sport

FAQ A che ora si gioca Roma-Juve? Alle 20.45 di domenica 5 marzo A che ora si gioca Spezia-Verona? Alle 12.30 di domenica 5 marzo A che ora si gioca Inter-Lecce? Alle 18.00 di domenica 5 marzo A che ora si gioca Fiorentina-Milan? Alle 20.45 di sabato 4 marzo

