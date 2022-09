17-09-2022 10:00

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 7a giornata. Ci sono in programma partite molto delicate, importantissime sia per la lotta al vertice sia per la zona retrocessione. Milan, Inter, Napoli, Juve, Roma, Lazio e Fiorentina sono reduci dalle fatiche di coppa e per loro la difficoltà ulteriore di recuperare energie per gli impegni di campionato.

La situazione in classifica prima della 7a giornata

Quando tutte le squadre hanno disputato sei partite la situazione in classifica in Serie A è la seguente: Napoli, Milan e Atalanta guidano con 14 punti, seguite a 13 da Roma e Udinese; a 12 punti l’Inter, a 11 la Lazio, a 10 Juventus e Torino; la Salernitana a 7 punti, che precede un gruppo a quota 6 che comprende: Fiorentina, Bologna e Sassuolo; a quota 5 Verona e Spezia; Empoli 4 punti, Lecce 3, Samp e Cremonese 2, chiude il Monza con 1 punto.

Le partite in programma e dove vederle in diretta tv

SALERNITANA-LECCE 16-set 20.45 DAZN SKY BOLOGNA-EMPOLI 17-set 15.00 DAZN SPEZIA-SAMPDORIA 17-set 18.00 DAZN TORINO-SASSUOLO 17-set 20.45 DAZN SKY UDINESE-INTER 18-set 12.30 DAZN SKY CREMONESE-LAZIO 18-set 15.00 DAZN FIORENTINA-HELLAS VERONA 18-set 15.00 DAZN MONZA-JUVENTUS 18-set 15.00 DAZN ROMA-ATALANTA 18-set 18.00 DAZN MILAN-NAPOLI 18-set 20.45 DAZN

Per vedere tutte le partite di Serie: abbonati subito qui a Dazn

Le partite di sabato 17 settembre

In programma tre partite importanti per la zona medio-bassa. Bologna-Empoli (ore 15.00), il derby ligure Spezia-Samp (ore 18.00) e Torino-Sassuolo (ore 20.45).

Le partite di domenica 18 settembre

In programma partite destinate a lasciare un segno importante in classifica. Intanto il lunch match (ore 12.30) Udinese-Inter: la squadra forse più forte del campionato, fa visita alla squadra che sta impressionando di più nell’ultimo mese.

Nel pomeriggio alle 15.00 tre partite tesissime: Cremonese-Lazio, con i lombardi il forma e i laziali reduci da una figuracci penosa in Danimarca; Fiorentina-Verona, partita aperta a qualunque risultato ma i Viola devono reagire a un periodo di nervosismo; Monza-Juve, brianzoli alla ricerca della prima vittoria in Serie A, Juve alla ricerca di sé stessa dopo l’ultima bruttissima settimana.

Alle 18.00 sfida al vertice Atalanta-Roma: orobici primi in classifica ospitano i giallorossi che hanno un Dybala in gran forma.

Alle 20.45 a San Sito il primo spareggio scudetto: Milan-Napoli. Partita aperta a qualsiasi risultato, ma dopo i fasti di Champions e le belle cose viste finora in campionato (anche se in modo discontinuo) le due big non possono deludere. Un pezzetto dello scudetto di quest’anno passa di qui.

Per vedere in diretta tv e streatutte le partite della Serie A, bisogna avere l’abbonamento a Dazn: fai qui l’abbonamento a Dazn

Se invece preferisci seguire le partite in versione scritta, i migliori live sono sempre su Virgilio Sport

FAQ A che ora si gioca Milan-Napoli? Alle 20.45 di domenica 18 settembre 2022 A che ora si gioca Monza-Juve? Alle 15 di domenica 18 settembre 2022

VIRGILIO SPORT