Serie A, l'Empoli affonda la Salernitana con 4 gol nel primo tempo

23-10-2021 17:13

L’avventura alla Salernitana per Colantuono inizia nel peggiore dei modi. I campani hanno perso in casa lo scontro salvezza con l’Empoli, prendendo ben 4 gol nel primo tempo. Inutili le due rete nella ripresa per i granata, i toscani si impongono 2-4.

Sblocca le marcature Pinamonti dopo 90 secondi, il raddoppio lo firma Cutrone che si sblocca dopo più di un anno. Dopo l’autorete di Strandberg al 13’, a fine primo tempo Pinamonti cala il poker su rigore. Nella ripresa reagiscono i padroni di casa e rientrano in partita con Ranieri e l’autogol di Ismajli, ma non basta.

OMNISPORT