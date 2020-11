Serie A: l'Inter travolge il Sassuolo, Conte si riscatta

L’Inter risponde alle critiche con una prestazione super a Reggio Emilia. La squadra di Antonio Conte, reduce dalla brutta sconfitta interna contro il Real Madrid, si riscatta travolgendo il Sassuolo per 3-0 (Sanchez, autogol Chiriches, Gagliardini) al Mapei Stadium, senza Lukaku in campo per buona parte del match. Grazie a questo risultato i meneghini si portano temporaneamente al secondo posto a quota 18 punti, raggiungendo proprio i neroverdi, alla prima sconfitta in campionato.

LA GARA

Partenza molto aggressiva da parte dell’Inter, che segna due reti in un quarto d’ora. Al 3′ erroraccio di Chiriches, ne approfitta Lautaro Martinez che serve Sanchez per l’1-0. La squadra di casa sbanda, forse sorpresa dal 3-5-2 approntato da Conte con Vidal e Gagliardini mezzali, e Barella regista, e al 14′ arriva il raddoppio grazie ad un autogol di Chiriches, che devia nella sua porta un tiro di Vidal.

Il Sassuolo reagisce e colpisce un palo al 21′ con Djuricic, poi è ancora pericoloso con Toljan e Locatelli ma Handanovic fa buona guardia. Nella ripresa un’Inter molto compatta trova il tris al 60′: esulta Gagliardini su assist di Darmian. E’ il colpo di grazia per gli emiliani, mentre il Biscione, in pieno controllo del match, insiste e sfiora la quarta rete con Sanchez.

Nel finale spazio anche a Romelu Lukaku, dentro per Lautaro Martinez, e a Young, in campo per Young. Ultimi scampoli di partita anche per Eriksen e Sensi, rispettivamente in campo per Perisic e Barella.

OMNISPORT | 28-11-2020 17:01