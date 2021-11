06-11-2021 17:10

Tre punti d’oro per lo Spezia, che ha battuto per 1-0 il Torino in uno degli anticipi della dodicesima giornata di Serie A. La squadra ligure si è imposta grazie a un grande destro da oltre venticinque metri di Sala al 59′: un successo prezioso che permette ai padroni di casa di salire a quota 11 al quindicesimo posto.

Per i granata di Ivan Juric ancora un ko in trasferta: in classifica sono attualmente tredicesimi a quota 14 punti.

