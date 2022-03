Serie A: lo Spezia torna a vincere, Sassuolo fermato

12-03-2022 17:13

Due le partite di Serie A alle 15 di sabato: 2-2 tra Salernitana e Sassuolo, lo Spezia invece ha battuto il Cagliari 2-0.

Match divertente tra Salernitana e Sassuolo, che si sblocca all’8′ con la rete di Bonazzoli, abile a sfruttare non un impeccabile Consigli dopo lo stacco di testa di Djuric. Al 20′ Scamacca, lasciato tutto solo in area di rigore, pareggia i conti. Al 30′ Traorè fa tutto da solo e ribalta la partita con una bellissima rete. Definitivo 2-2 all’81’ con lo stacco di testa vincente di Djuric. Espulso Raspadori al 59′ per due ammonizioni nel giro di 2′.

Vince invece lo Spezia contro il Cagliari, con i padroni di casa che hanno la meglio 2-0 sui sardi. Prima rete al 55′ con Erlic su sviluppo di calcio d’angolo, raddoppio ligure al 74′ con un bel tiro incrociato di Manaj.

