Serie A, l'Udinese batte la Samp dopo un inizio infuocato

05-03-2022 17:49

L’Udinese batte la Sampdoria 2-1 e allontana la zona retrocessione. Accade tutto nei primi minuti, col doppio vantaggio bianconero firmato da Deulofeu e Udogie. Risponde subito dopo 1′ Caputo, ma alla fine il risultato non cambia.

Ottavo gol in questa Serie A per Gerard Deulofeu, record personale per l’attaccante spagnolo in una singola stagione nel torneo: nessun giocatore dell’Udinese ha fatto meglio nel campionato in corso (otto anche Beto). Terzo gol invece in Serie A contro l’Udinese per Francesco Caputo: solo contro Torino (quattro) e Bologna (cinque) l’attaccante blucerchiato ha realizzato più reti tra le squadre che attualmente militano nel massimo campionato italiano.

