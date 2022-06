Serie A, Lukaku si è mosso in prima persona per tornare all'Inter

20-06-2022 10:25

Lukaku-Inter è la trattativa più calda del momento, e il Corriere dello Sport in edicola oggi ci racconta anche come è nata. Sembrava pure utopia infatti che un giocatore trasferitosi un anno fa per oltre 100 milioni potesse avere la possibilità di andarsene in prestito oneroso, eppure eccoci qua.

Viene raccontato che Big Rom, in occasione del compleanno di Simone Inzaghi, avrebbe telefonato al tecnico per fargli gli auguri, chiedendogli nel mentre cosa avrebbe potuto fare per tornare all’Inter. Da qui è nata l’idea dell’operazione.

