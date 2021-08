Serie A, Massimo Oddo: "Questo Milan mi ricorda il mio"

Tutto pronto per la prima uscita stagionale del Milan di Stefano Pioli, che questa sera se la vedrà a Marassi contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa. A commentare la formazione rossonera ci ha pensato Massimo Oddo, una delle leggende del Diavolo dei primi anni 2000, quando la squadra dell’allora Patron Silvio Berlusconi era temuta in tutta Europa.

Oddo parla molto bene di questo Milan, vedendoci qualche somiglianza con quello che era una volta:

“Rivedo un ambiente molto simile a quello del mio Milan, la base societaria si sta ricostruendo nel modo giusto: tutti sanno cosa e come fare, avere tra i dirigenti Paolo Maldini fa la differenza. Scudetto? I primi a crederci devono essere i giocatori. Lavorare con un obiettivo ben preciso aiuta a vincere. Il Milan è una squadra forte, con una ottima difesa, un centrocampo pieno di qualità e due grandi campioni come Ibra e Giroud. Penso che Inter e Juve siano leggermente più pronte, ma non possiamo dimenticare quanto fatto dal Milan nella stagione passata. Pioli conosce perfettamente i suoi perché li allena da due anni. Il Milan gioca un bel calcio e affronta ogni partita con lo stesso spirito, ma sa anche dare battaglia quando c’è da soffrire”.

OMNISPORT | 23-08-2021 15:47