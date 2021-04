Serie A, Milan-Benevento: i convocati di Filippo Inzaghi

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per latrasferta a San Siro in casa del Milan di Stefano Pioli. Il bilancio nei tre confronti tra Milan e Benevento in Serie A è in perfetto equilibrio, con un successo per parte e un pareggio.

Sono 24 i giocatori scelti da Inzaghi: tornano Tello e Caprari, Sau salta il Milan. Ecco la lista ufficiale:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne.

ATTACCANTI: Iago Falque, Caprari, Di Serio, Gaich, Lapadula.

30-04-2021