Serie A 2022-2023, Milan-Empoli: le probabili formazioni

Thiaw in difesa per Pioli, Saelemaekers nel tridente con Leao e Giroud. Ko Akpa-Akpro tra i toscani, è pronto Fazzini

07-04-2023 08:38

Blando turnover in casa Milan per la sfida di oggi alle 21 contro l’Empoli. Rifiata Kjaer con Thiaw in difesa, nel tridente offensivo sarà Saelemaekers ad affiancare Leao e Giroud. Non si prendono rischi per Brahim Diaz, potrebbe quindi giocare Krunic. In casa toscana, con Akpa Akpro ko, si scalda Fazzini. Cambiaghi favorito su Piccoli per una maglia da titolare, al fianco del solito Caputo.

Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Giroud, Leao. All. Pioli.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti.