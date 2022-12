Serie A, Milan: Ibrahimovic corre verso il rientro

02-12-2022 13:19

Zlatan Ibrahimovic, attaccante 41enne del Milan, sta lavorando tanto per tornare al meglio alla ripresa del campionato dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio.

Lo svedese sui social ha pubblicato una foto in tribuna a San Siro, accompagnata da una scritta ben precisa: “La quiete prima della tempesta”. Come detto recentemente in un’intervista: “Ho tanta voglia di tornare, sto meglio e sto lavorando. Nella prima parte di stagione non potevo esserci, spero di sì nella seconda”.

Il ritorno del Leone è vicino.