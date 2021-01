Serie A, Milan-Juventus: probabili formazioni

Allo stadio Meazza si chiude mercoledi sera alle ore 20.45 la sedicesima giornata di campionato di Serie A: Milan-Juventus è il big match di questo turno.. Entrambe le squadre hanno ambizioni molto importanti in quest’annata. I padroni di casa hanno sovvertito ogni pronostico e devono difendere il primato in classifica mentre gli ospiti, invece, sono costretti ad inseguire dopo una prima parte di stagione molto altalenante e non così convincente.

La squadra di Stefano Pioli è ancora imbattuta in questa stagione in campionato. Nell’ultimo turno è arrivato il successo per 2-0 al Vigorito contro il Benevento, nonostante abbia giocato gran parte della gara in dieci uomini per l’espulsione di Tonali. Pioli dovrà fare ancora a meno di Ibra e confermerà Leao titolare copn rebioc e Cahlanoglou.

La Juventus ha avuto risultati altalenanti in questa prima parte della stagione e la classifica è proprio la testimonianza di ciò. I bianconeri, infatti, sono scivolati al quinto posto in classifica con 27 punti, a meno uno dal Napoli quarto e, soprattutto, a dieci lunghezze dal Milan capolista, pur dovendo recuperare la sfida contro il Napoli. Pirlo ritrova Cuadrado e offre a Kulusevski un’altra gara da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot, Kurtic, Kessie’, Brahim Diaz, Cahlanoglou, Rebic, Leao. All. Pioli

Juventus (4-4-2): Szczney, Cuadrado, Bonucci, De Light, Alex Sandro, Chiesa, Mckennie, Bentancur, Kulusevski, Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

OMNISPORT | 05-01-2021 16:28