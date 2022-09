Serie A, Milan: questa l'offerta per il rinnovo di Leao

25-09-2022 14:57

Rafael Leao ha molti ammiratori, e in questa prima parte di stagione ha già segnato tre gol in sei presenze in Serie A con il Milan. Il 23enne ha inoltre fornito l’assist per il primo gol del Portogallo nel 4-0 di sabato in Repubblica Ceca.

L’attaccante è stato eletto MVP della Serie A nella scorsa stagione, quando i rossoneri hanno vinto lo scudetto.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan avrebbe presentato un’offerta per legare a sé Rafael Leao, obiettivo di Manchester City e Chelsea, con un nuovo contratto.

Secondo quanto riportato, i rossoneri sarebbero disposti ad aumentare il suo stipendio oltre i 2 milioni di euro che percepisce attualmente, fino a 6,5 milioni di euro, nel tentativo di respingere l’interesse delle rivali internazionali, che dalla loro hanno un potenziale economico fuori scala.

Il Milan è consapevole che potrebbe essere difficile convincere il portoghese a rimanere a San Siro, anche se ha un contratto fino al 2024.