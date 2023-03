Serie A, Milan-Salernitana: le formazioni ufficiali. Saelemaekers dall'inizio

Poche novità nello schieramento di Pioli: Bennacer in mediana con Krunic. Paulo Sousa mette Candreva e Kastanos a supporto di Dia

13-03-2023 19:50

Allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, sono arrivate le formazioni ufficiali di Milan-Salernitana, posticipo del lunedì che chiude il cartello della ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023. Poche novità per Pioli, che schiera dal 1′ Saelemaekers sulle vie esterne e Bennacer con Krunic in mediana. Sponda Salernitana, là davanti Dia viene supportato da Candreva e Kastanos.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Krunic, Theo Hernandez; Brahim, Leão; Giroud. All.: Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyömbér, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All.: Paulo Sousa.