Serie A, Monza-Spezia 2-0: 3° vittoria consecutiva per Palladino

09-10-2022 17:39

Terzo successo consecutivo in Serie A per il Monza di Raffaele Palladino, che da quando ha preso la guida dei brianzoli non ha mai perso. Anche quest’oggi un ottimo 2-0 contro lo Spezia, grazie alle reti di Carlos Augusto nel primo tempo e di Pablo Mari nella ripresa.

Biancorossi che ora si trovano al 12° posto in classifica con 10 punti dopo nove partite giocate in Serie A

Il tabellino

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria (dal 75′ Birindelli), Rovella (dall’84’ Ranocchia), Sensi (dal 56′ Barberis), Carlos Augusto; Pessina, Caprari (dal 56′ Mota); Gytkjaer (dal 75′ D’Alessandro).

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Ampadu, Nikolaou (dal 68′ Amian); Holm (dal 68′ Verde), Kovalenko (dal 60′ Ekdal), Bourabia (dal 79′ Ellertsson), Bastoni, Gyasi; Agudelo (dal 60′ Maldini); Nzola

GOL – 33′ Carlos Augusto (M), 63′ Pablo Mari (M) Primo tempo 1-0

ASSIST – Pessina (M, 1-0), Barberis (M, 2-0)

NOTE: AMMONITI – Sensi (M), Nzola (S), Izzo (M), Nikolau (S), Ranocchia (M)

ESPULSI – Nessuno