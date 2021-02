Serie A, Napoli-Benevento: le formazioni ufficiali

Sono appena state annunciate le formazioni ufficiali di Napoli-Benevento, partita valida per la 24° giornata di Serie A. Il Napoli ha disperatamente bisogno di punti per non perdere il treno Champions League e per buttarsi immediatamente alle spalle il brutto risultato contro il Granada che è costato l’eliminazione dall’Europa League. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona e potrebbe registrare almeno quattro clean-sheet di fila in casa nella competizione per la prima volta da marzo 2011 (otto in quel caso), mentre la squadra allenata da Super Pippo ha registrato proprio contro il Napoli nel settembre 2017 la sua sconfitta con il margine più ampio in Serie A (6-0 in casa dei partenopei).

Queste le scelte di formazione dei due allenatori:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, L. Insigne.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula.

OMNISPORT | 28-02-2021 17:23