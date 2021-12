Serie A: Napoli frenato dal Sassuolo, tris del Milan con Messias

01-12-2021 22:44

Brusca frenata per il Napoli nella quindicesima giornata di Serie A: gli azzurri, che non vanno oltre il 2-2 contro il Sassuolo al Mapei Stadium, restano al comando della classifica, ma con un solo punto di vantaggio sul Milan, che invece travolge per 3-0 il Genoa dell’ex Shevchenko grazie al gol su punizione di Ibrahimovic e alla doppietta dello scatenato Messias.

Pioli è ora secondo ad una sola lunghezza dal Napoli, ma perde Simon Kjaer per un problema al ginocchio che sarà valutato nei prossimi giorni. Ride l’Inter, ora terza a -2 dalla capolista.

Serie A, Sassuolo-Napoli: uno-due Fabian Ruiz-Mertens

Primo tempo al Mapei Stadium giocato a ritmi alti, il Napoli parte forte e crea due grandi occasioni al 15′ con Zielinski e al 27′ con Insigne. Consigli al 33′ evita l’autorete di Rogerio, nel finale di tempo neroverdi pericolosi con Raspadori e Ferrari, Ospina risponde presente.

In avvio di ripresa (fuori Insigne per un problema fisico) la squadra di Spalletti passa con un uno-due devastante: al 52′ Mertens recupera palla e serve Zielinki, bravo ad innescare Fabian Ruiz che batte Consigli con un tiro ad incrociare. Al 60′ arriva il raddoppio: Zielinski serve Mertens che segna da pochi passi.

Serie A, Sassuolo-Napoli: clamorosa rimonta del Sassuolo

Il Sassuolo la riapre al 72′ con Scamacca, che risolve una mischia in area: gli emiliani si riversano in avanti alla ricerca del pareggio, Ospina è attento su Berardi. Al 79′ il Napoli deve fare a meno di Koulibaly, fuori per un problema muscolare. Finale al cardiopalma: il Sassuolo segna il 2-2 con un gran colpo di testa di Ferrari al 90′, Spalletti viene espulso poco dopo per proteste. Al 94′ Defrel firma il clamoroso 3-2, ma la rete viene annullata per fallo di Berardi.

Serie A, Genoa-Milan: Kjaer ko, Ibrahimovic sblocca il risultato

In avvio subito brutte notizie per Pioli, che dopo pochi secondi perde Simon Kjaer per infortunio: il difensore danese esce in barella dopo un contrasto, si teme un problema serio al ginocchio sinistro, dentro Gabbia al suo posto.

E’ il Milan a fare la partita, il Genoa non riesce a imbastire azioni offensive. La squadra di Pioli sblocca il risultato al 10′ su calcio di punizione di Zlatan Ibrahimovic, imparabile per Sirigu. Per lo svedese è il gol numero 90 con il Milan. Al 17′ ancora lo svedese si divora il raddoppio, il Grifone cerca di alzare il baricentro ma non riesce a creare nulla di davvero pericoloso.

Serie A, Genoa-Milan: Messias si scatena

L’eroe di Madrid affonda come vuole nella difesa genoana: al 38′ impegna a terra Sirigu, al 45′, pochi secondi prima dell’intervallo, trova il 2-0 con un pallonetto di testa.

Nella ripresa i padroni di casa cercano di reagire e sfiorano la rete con Ekuban, poi ancora Messias chiude i conti segnando il tris con un preciso sinistro su assist di Brahim Diaz. Il Diavolo gestisce il risultato, senza soffrire fino al triplice fischio.

