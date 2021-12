Ansia Milan: Kjaer fuori dopo 30 secondi, problemi al ginocchio

01-12-2021 21:48

Milan in ansia per Simon Kjaer: il perno della difesa rossonera è stato costretto ad uscire nei primissimi minuti della partita contro il Genoa, si teme un grave infortunio per lui.

Milan, Simon Kjaer infortunato: cosa è successo

Sfortunatissimo il centrale svedese, che al primo contrasto della partita con il genoano Cambiaso, dopo appena 30 secondi di gioco, è rimasto a terra dolorante tenendosi il ginocchio.

Il giocatore è stato immediatamente soccorso e portato fuori in barella con la borsa del ghiaccio sul ginocchio, tra gli applausi sportivi dei tifosi presenti a Marassi, ed è stato sostituito con Gabbia: ha mostrato parecchio dolore, e il timore dei medici è che possano essere coinvolti i legamenti.

Milan, Simon Kjaer infortunato: il primo riscontro dei medici

Secondo le indiscrezioni in arrivo da Genova, si tratterebbe di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro: nei prossimi giorni il nazionale danese sarà sottoposto ad alcuni esami che chiariranno l’entità del problema.

Stefano Pioli incrocia le dita, considerato il calendario affollato da qui alla pausa invernale (il 7 dicembre c’è il Liverpool a San Siro), anche se negli ultimi giorni ha ritrovato Tomori, che ha recuperato dal problema muscolare.

