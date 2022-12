Serie A, Napoli: il piano di De Laurentiis per trattenere Kim

02-12-2022 15:03

Arrivato in estate dal Fenerbahce, il sudcoreano Kim è stata una bellissima rivelazione del calcio europeo, tanto che molte squadre di primissima fascia avrebbero messo gli occhi su di lui. Come riporta calciomercato.it, PSG, United e Real Madrid ci starebbero pensando in vista di giugno, ma Aurelio De Laurentiis avrebbe già pronta la contromossa.

Nello specifico, nel contratto del calciatore del Napoli c’è una clausola rescissoria di 45 milioni di euro che scade il prossimo 15 luglio. La volontà di ADL è quella di rinnovare il contratto di Kim, con un aumento sostanzioso dell’ingaggio, in modo da togliere la clausola rescissoria e mettersi al sicuro.