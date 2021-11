Serie A, Napoli: problemi per il rinnovo di Fabian Ruiz, club alla finestra

12-11-2021 13:02

Esiste da sempre un problema rinnovi in casa Napoli, ma in questo periodo alcune situazioni preoccupanti si stanno accavallando. Oltre alla grana Insigne, oggi si registrano preoccupazioni anche per la questione Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023, ma da quanto si apprende i discorsi per il prolungamento si sarebbero arenati già da un po’.

Il club partenopeo avrebbe venduto lo spagnolo ex Betis in estate proprio per evitare questo genere di problemi, ma nessuno ha offerto la cifra adeguata ed infine è rimasto a Napoli, dove in questa prima parte di stagione sta sfoderando ottime prestazioni. Su di lui si stanno facendo sotto alcuni club europei molto importanti, come per esempio il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che nel prossimo futuro necessiterà di ricomporre quasi in toto il proprio centrocampo.

