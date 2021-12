Serie A nel caos dopo la decisione della Lega: scoppia il caso

17-12-2021 10:53

La serie A è nel caos. Il caso Salernitana è una spina nel fianco dei club della massima serie, un problema a cui da mesi non si riesce a trovare una soluzione soddisfacente. Il clima in seno alla Lega sembra essere decisamente esplosivo dopo il litigio avvenuto ieri tra Marotta e Joe Barone. Il mondo del calcio italiano sembra allo stremo sia da un punto di vista economico che di credibilità.

Serie A nel caos: il caso Salernitana

La società campana, di proprietà di Claudio Lotito, è l’ultima spina nel fianco di una serie A che fa troppa fatica a darsi credibilità. La squadra campana sarebbe dovuta passare di mano nelle settimane successive alla promozione in massima seria (vista la presenza anche della Lazio). Ma le cose non sono andate così.

La soluzione ponte per permettere alla Salernitana di iscriversi al campionato è stata quella di un trust autonomo che gestisse la squadra in attesa di una cessione definitiva del club, ma i termini stanno scadendo senza che nessuna offerta seria sia arrivata. E ora di tempo non ce n’è più, e l’unica soluzione stando al regolamento sarebbe quella dell’esclusione dal campionato.

La proposta della Lega fa infuriare i tifosi

Ma anche in questa occasione potrebbe arrivare una decisione per aggirare il regolamento. La Lega di serie A ha infatti chiesto alla Figc di permettere alla Salernitana di concludere la stagione. La sensazione è quella dell’ennesimo favore al presidente Lotito che in caso di retrocessione, tornerebbe a essere proprietario della società campana. Una decisione che manda su tutte le furie i tifosi di tutti gli schieramenti.

Federico commenta con una foto del circo e la didascalia: “Serie A che si conferma al solito ambiente ideale per dare lustro al modo tutto italiano di fare sport”. Anche Chance si aspettava un epilogo del genere e si aspetta che la situazione possa ripetersi in futuro: “Non ho mai, anche solo per un nanosecondo, pensato a una fine diversa da questa. Aspetto che il Bari torni in serie A per vedere un sequel”. E ancora: “La serie A sta organizzando una retrocessione consenziente della Salernitana con tanto di proroga ad hoc concessa a Lotito che potrà mantenerne la proprietà. Ottima gestione della Lega e della Figc e tutto molto legale”.

