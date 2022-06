Serie A, offerta della Salernitana per Cavani

21-06-2022 09:41

La Salernitana non molla il sogno Edinson Cavani, anche se per l’uruguaiano i campani non sono ovviamente la prima scelta. Come scrive Areanapoli.it, infatti, Cavani considererebbe l’offerta della Salernitana solo in caso non arrivino proposte da club di Champions.

In ogni caso Iervolino sogna e sembra che si sia spinto anche a presentare al giocatore un’offerta ufficiale: un biennale da due milioni a stagione, con una parte variabile determinata in base ai gol.

Resta da capire cosa vorrà fare il Matador, ma certamente il club campano non ha paura di sognare in grande.

