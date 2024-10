Verona-Monza 0-3: decidono la doppietta di Dany Mota e la rete di Bianco, crolla la difesa dei gialloblù

Top e flop della sfida valida per l'ottava giornata di Serie A: primi tre punti in campionato per i brianzoli, protagonista anche Turati

Prima vittoria in campionato per il Monza di Nesta, che espugna il Bentegodi nel Monday Night contro il Verona. La gara, valida per l’ottava giornata di Serie A, è terminata con il risultato di 0-3 grazie alla doppietta di Dany Mota e il gol di Bianco, il suo primo in Serie A. Serata da ricordare anche per l’allenatore dei brianzoli, che ha conquistato il suo primo successo in massima Serie. Crollano gli scaligeri, che non sono riusciti a dare continuità alla vittoria nell’ultimo turno contro il Venezia.

Verona-Monza, il racconto del match

Il Monza parte forte, sfruttando i cambi di gioco per mettere in difficoltà il Verona e trovando subito il gol del vantaggio con Dany Mota. La squadra di Zanetti risponde con aggressività, cercando di ristabilire subito la parità: prima con una potente conclusione dalla distanza di Lazovic, respinta dalla difesa, poi con un colpo di testa di Ghilardi, neutralizzato dal tuffo sartoriale di Turati.

Il Verona aumenta man mano i giri del motore, ma i biancorossi resistono bene al pressing incessante dei gialloblu. Il primo tempo si chiude con tanta confusione e nessuna delle due squadre capace di consolidare il possesso palla con serenità.

Al Bentegodi la gara si accende immediatamente, con Lazovic pericoloso, ma fermato da un intervento decisivo di Turati. Il ritmo della partita cresce rapidamente, caratterizzato da un pizzico di nervosismo e qualche errore di troppo nel palleggio dei brianzoli. I veneti, pur spingendosi in avanti con diverse fiammate, faticano a concretizzare per mancanza di lucidità e troppa frenesia nella fase offensiva.

Tra sussulti ed errori da entrambe le parti, è nuovamente il Monza a sfiorare il gol: Kyriakopulos esplode una bordata da fuori area che si stampa sulla traversa. Poco dopo, arriva il raddoppio firmato dal solito Dany Mota, approfittando del totale sbandamento della difesa del Verona.

La retroguardia veronese, ormai in bambola, crolla definitivamente subendo anche il terzo gol, con Bianco che mette il sigillo finale sul match. Grande prova di forza e solidità del Monza, che ha saputo capitalizzare le proprie occasioni contro un Verona che, pur gestendo il possesso, è apparso troppo confuso e disorganizzato per rendersi davvero pericoloso.

Verona, top e flop

Belahyan 6: Solido anche in fase di non possesso. Bravo a coprire le linee, aggressivo e abile nel recupero palla.

Ghilardi 6: Sempre attento e concentrato. Il suo colpo di testa su corner rappresenta l'occasione più pericolosa del primo tempo, ma trova sulla sua strada una parata splendida di Turati. Nella ripresa, decisivo l'intervento in anticipo su Pablo Marì.

Tengstedt 6: Vicinissimo all'eurogol. Splendida azione personale lungo la linea di fondo, ma al momento della conclusione Turati interviene con un tocco decisivo che gli nega la gioia del gol.

Duda 5.5: Impreciso in fase di impostazione, commette diversi errori che pesano sulla manovra. Il cartellino giallo, che da diffidato lo costringerà a saltare la sfida con l'Atalanta, completa una prestazione sottotono.

Bradaric 5: Non accorcia a dovere, lasciando troppo spazio a Dani Mota in occasione del gol. Male anche in occasione del raddoppio.

Monza, top e flop

Dany Mota 8: Prima la sblocca su assist al bacio di Caprari coordinandosi perfettamente, poi approfitta della sbandata della difesa del Verona e segna la doppietta.

Bianco 7: Subentra al posto di Caprari e segna il suo primo gol in Serie A, risolvendo ufficialmente la pratica Verona.

Turati 6.5: Tuffo provvidenziale per neutralizzare il colpo di testa di Ghilardi. Decisivo anche sulla grande giocata personale di Tengstedt, toccando quanto basta per evitare il peggio, e su Lazovic nella ripresa. Attento nel corso di tutta la gara.

Caprari 6.5: Intelligente nei movimenti tra le linee, fondamentale nel servire a Dani Mota l'assist per il gol. Cala con il passare dei minuti, soprattutto per le tante energie sprecate.

