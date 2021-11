Serie A, parla Aramu: "A Venezia sono rinato"

12-11-2021 12:42

Mattia Aramu del Venezia è una delle più belle scoperte di questa stagione, autore di ben 4 gol e 2 assist nelle sue prime 12 partite di Serie A. Un’ottima sorpresa, anche per tutti coloro che lo hanno preso al Fantacalcio. Proprio ai microfoni di Fantacalcio.it, l’esterno dei lagunari si è raccontato:

“La promozione in A è‘ stato il picco più alto della mia carriera. Fare una promozione in Serie A in un campionato così difficile è qualcosa di fantastico. Non è stato semplice l’approccio ma adesso ci siamo ripresi e ci stiamo rendendo conto delle nostre potenzialità. Con il lavoro troveremo altri buoni risultati. Venezia è stata la mia rinascita, perché qui mi sono espresso al migliore dei modi e solo qui è uscito fuori il vero Mattia”.

Una parola anche sul primo gol col Torino:

“Sul dischetto ho pensato solo a fare gol, ma posso dire che è stata per forza una questione di destino, non ci sono altre spiegazioni. A fine partita ho pensato a quanto sia stato strano segnare il primo gol in A contro la squadra in cui avevo iniziato”.

Infine, sui tanti giovani presenti al Veneza:

“Ci sono tanti giovani interessanti qui a Venezia, anche se Busio e Ampadu a mio parere sono giovani davvero molto promettenti, che non a caso si sono già messi in mostra in questo inizio di stagione. Anche lo stesso Svoboda e Johnsen si stanno confermando dopo un ottimo anno in Serie B. Si stanno destreggiando tutti bene a mio parere”.

