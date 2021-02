Serie A, Parma-Bologna: probabili formazioni

La penultima gara della 21^ giornata sarà proprio il Derby dell’Emilia tra Parma e Bologna. I ducali arrivano da tre sconfitte consecutive, l’ultima quella raccolta sul campo del Napoli per 2-0. In classifica, la situazione è abbastanza compromessa, visto che i punti ottenuti sono stati appena 13. Va un pò meglio, invece, il Bologna che si trova al quindicesimo posto a quota 20 punti, ma che viene da due ko consecutivi contro Juventus e Milan.

Per il match contro i felsinei, D’Aversa dovrà fare a meno sicuramente degli infortunati Nicolussi Caviglia, Valenti e Iacoponi. In dubbio, invece, Karamoh e Laurini, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Acciaccato anche Pezzella e in forse la presenza di Inglese.

Nel Bologna, Mihajolovic dovrebbe fare a meno degli indisponibili Medel, Faragò e Santander. In dubbio, anche, Orsolini che in settimana ha lamentato un piccolo affaticamento muscolare.

PROBABILI FORMAZIONI

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Kucka. All. D’Aversa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Vignato; Barrow. All. Mihajlovic

OMNISPORT | 05-02-2021 12:51