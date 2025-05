Serie A: per le tre retrocesse Empoli, Venezia e Monza c'è il paracadute, B più indolore, ecco quanto incassano

Per i tre club scesi tra i cadetti scatta il paracadute, un contributo economico che permette di attutire gli effetti negativi della retrocessione

Empoli, Venezia e Monza: ecco le tre squadre retrocesse in B al termine dell’ultima giornata di Serie A. Se la matematica aveva da tempo condannato i brianzoli al ritorno tra i cadetti, per le squadre allenate da D’Aversa e Di Francesco l’amara sentenza è arrivata al triplice fischio del 38esimo turno. Come prevede il regolamento della Lega, per i tre club scatta il paracadute: ecco quanto incasseranno.

Serie A, per le retrocesse c’è il paracadute: che cos’è

Il cosiddetto paracadute è una ciambella di salvataggio lanciata ai club che retrocedono in Serie B. Un aiuto concreto in termini economici per le società costrette a ripartire dalla seconda serie e alle prese con costi di gestione su cui pesano – e tanto – ad esempio i diritti tv. Che in B sono molto inferiori rispetto a quelli garantiti in Serie A.

Il regolamento della Lega prevede he siano distribuiti in totale 60 milioni tra i club retrocessi sulla base di tre fasce. Per le società di ‘fascia A’ è previsto un importo di 10 milioni di euro, che sale a 15 per quelle di ‘fascia B’ e a 25 per quelle appartenenti alla ‘fascia C’.

Il salvagente della Lega: come si determinano le fasce

Appartengono alla fascia A le neopromosse, ossia quelle squadre che tornano in Serie B dopo aver disputato un solo campionato in Serie A. Della fascia B, che prevede un paracadute di 15 milioni di euro, fanno invece parte i club retrocessi che hanno militato in A per due stagioni (anche non consecutive) nell’arco delle ultime tre annate.

La quota più consistente, quella da 25 milioni, è infine destinata alle società che rientrano nella fascia C, cioè quelle che salutano il massimo torneo dopo averne fatto parte per tre stagioni anche non consecutive nelle ultime quattro. In caso di sforamento del budget, le quote dei tre club retrocessi sono ridotte.

Quanto incassano Empoli, Venezia e Monza

La retrocessione risulta senza dubbio meno drammatica (ma non ditelo ai tifosi) per Empoli e Monza, che incassano 25 milioni. Solo 10 per il Venezia, che non è riuscito a confermarsi tra le big d’Italia dopo la promozione centrata la scorsa stagione. Ma ora è tempo di riflessioni per i tre club.

Nesta ha salutato la panchina lombarda non senza veleni dopo l’ultimo ko col Milan, mentre Di Francesco ha ricevuto il tributo dei suoi tifosi al Penzo in seguito alla sconfitta con la Juventus e non è escluso che possa continuare la sua avventura al timone degli arancioneroverdi anche tra i cadetti. I toscani tornano in B dopo quattro anni e si preparano a separarsi da D’Aversa.