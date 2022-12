Serie A, Robin Gosens vuole riprendersi l'Inter

08-12-2022 10:44

Non è stato di certo un anno facile per Robin Gosens. Arrivato il gennaio scorso dall’Atalanta, l’esterno sinistro tedesco era infortunato e non si è mai ripreso completamente dal punto di vista fisico. L’esplosione di Dimarco poi lo ha spesso relegato in panchina.

Tuttavia, nonostante sia al centro del mercato (mezza Bundesliga lo vuole, col Bayer Leverkusen in testa), l’ex orobico sembra intenzionato a rimanere all’Inter, lavorare sodo e riconquistarsi il posto da titolare. Sembra scongiurata una sua eventuale partenza a gennaio.