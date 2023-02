Serie A, Roma-Empoli: probabili formazioni

Così in campo le due squadre nella partita delle ore 18.00

04-02-2023 09:38

La Roma vuole rialzarsi dopo la brutta figura in Coppa Italia. Dopo l’eliminazione dalla competizione per mano della Cremonese di Ballardini, infatti, la squadra giallorossa si rituffa oggi sul campionato alla ricerca di una vittoria contro l’Empoli di Paolo Zanetti, che arriva da sette risultati utili consecutivi. La gara andrà in scena all’Olimpico della Capitale, oggi alle ore 18.00

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Celik, Camara, Bove, Tahirovic, Belotti, Solbakken, Volpato.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Stojanovic, Cacace, Degl’Innocenti, Haas, Henderson, Fazzini, Guarino, Vignato, Pjaca, Cambiaghi, Piccoli.