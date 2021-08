Serie A, Roma-Fiorentina: le probabili formazioni

Dieci anni dopo l’ultima partita sulla panchina dell’Inter, la finale di Champions League vinta a Madrid contro il Bayern Monaco, José Mourinho torna su una panchina italiana.

Il debutto ufficiale alla guida della Roma arriva dopo le esperienze al Manchester United e al Tottenham, con in mezzo il poco fortunato ritorno al Chelsea.

In giallorosso l’obiettivo della prima stagione è tornare in Champions League e allora serviranno punti già nella sfida di domenica alle 20.45 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, alle prese con il caso Vlahovic, possibile partente, ma in campo dal primo minuto a differenza di Tammy Abraham, il centravanti che la Roma ha acquistato dal Chelsea per sostituire Edin Dzeko, che inizierà la partita dalla panchina.

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All.: J. Mourinho.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All.: V. Italiano.



OMNISPORT | 21-08-2021 11:25