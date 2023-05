Serie A 2022-2023, Roma-Inter: le probabili formazioni

Spareggio per la Champions all'Olimpico. Giallorossi privi di tanti titolari, Simone Inzaghi non ha a disposizione D'Ambrosio

06-05-2023 08:21

José Mourinho si presenta con gli uomini contati contro il suo passato in Roma-Inter, in programma oggi alle 18 all’Olimpico. Forse Dybala potrà giocare uno spezzone di gara, ma in compenso non c’è El Shaarawy. Ancora tra i tre della difesa Cristante con Bove a centrocampo e Abraham davanti. Poco turnover in casa nerazzurra: Lukaku torna titolare al posto di Dzeko mentre Correa potrebbe insidiare Lautaro. Straordinari per Dimarco a sinistra mentre l’infortunato D’Ambrosio non è stato convocato.

Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi.